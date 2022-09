தமிழகத்தில் மருந்து தட்டுப்பாடா.. 104ல் மக்கள் புகாரளிக்கலாம்.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிமுகம்!

Tuticorin

oi-Yogeshwaran Moorthi

தூத்துக்குடி: தமிழகத்தில் மருந்து தட்டுப்பாடு குறித்த புகார்களுக்கு 104 என்ற உதவி எண் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வைரஸ் காய்ச்சல் பரவல் மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதுச்சேரியில் உள்ள பள்ளி விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதால், தமிழ்நாட்டிலும் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சியினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே காய்ச்சல் பரவலுக்கு அரசு மருத்துவமனைகள் போதிய மருந்து, மாத்திரைகள் தட்டுப்பாடு இருப்பதே காரணம் என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். ஆனால் அரசு மருத்துவமனைகள் மருந்து, மாத்திரைகளுக்கு எவ்வித தட்டுப்பாடுகள் இல்லை, அதேபோல் பருவநிலை காரணமாக காய்ச்சல் பாதிப்பு இருக்கிறது, அதனால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை தேவை இல்லை என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

நடிகர் போண்டா மணியை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்தார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

English summary

Health Minister M. Subramanian has said that 104 number has been introduced for complaints about drug shMinister Ma.Subramaniyan, Minister Ma.Subramaniyan Pressmeet, Minister Ma.Subramaniyan Speech, Minister Ma.Subramaniyan in Thoothukudi, Minister Ma.Subramaniyan about viral Fever, Minister Ma.Subramaniyan about rug Shortage, Toll Free Number has been introduced, complaints about drug shortage, drug shortage about Minister Ma.Subramaniyan, Minister Ma.Subramaniyan about Booster Dose, Minister Ma.Subramaniyan about Doctors, அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி, அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர் சந்திப்பு, அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கருத்து, மருந்து தட்டுப்பாடு, மருத்துவமனைகளில் மருந்து தட்டுப்பாடு புகார், மருந்து தட்டுப்பாடு பற்றி புகாரளிக்க உதவி எண் அறிமுகம், காய்ச்சல் பரவல் பற்றி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், பூஸ்டர் தடுப்பூசி பற்றி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ortage in Tamil Nadu.