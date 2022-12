இனிக்க இனிக்க பேசி காதல் வலை! ’எல்லாம்’ முடிந்தபின் சாதியை சொல்லி ராகுல் எஸ்கேப்! தூத்துக்குடி ஷாக்!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடியில் காதல் வலையில் வீழ்த்தப்பட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட நர்சிங் கல்லூரி மாணவி, சாதியை காரணம் காட்டி காதலன் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்ததால் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தினை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தூத்துக்குடி லேபர் காலணியை சேர்ந்தவர் சதிஷ் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) கூலி தொழிலாளியான இவர் பட்டியல் சாதியினை சார்ந்தவர். இவரது மகளான 20 வயது பிரியா (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) இவர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் நர்சிங் இரண்டாம் ஆண்டு பயின்று வந்தார்.

இவருக்கும் பக்கத்துவீட்டை சார்ந்த ராகுல் காந்தி என்ற ராபிக்கும் காதல் ஏற்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர். திருமண ஆசை வார்த்தை கூறி பிரியாவை பல்வேறு இடங்களுக்கு அழைத்து சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.

English summary

The incident of a nursing college student who was raped in Thoothukudi and committed suicide after her boyfriend refused to marry her on the grounds of caste has caused a great tragedy.