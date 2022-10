அம்மானா சும்மா இல்ல! விபத்தில் சிக்கிய மகனை மார்போடு அணைத்து உயிர் விட்ட தாய்! ஒரு கீரல் கூட இல்லையே!

Vellore

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : திருப்பத்தூர் அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி விபத்தில் சிக்கிய போதும் தனது 3 மாத குழந்தையை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு ஒரு சிறு கீரல் கூட விழாமல் பார்த்துக் கொண்ட தாய் உயிரிழந்ததால் அப்பகுதியே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.

இந்த உலகத்தில் தாயை விட சிறந்த ஒன்று வேற எதுவும் இருந்து விட முடியாது. தன் உயிரைக் கொடுத்து ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுப்பது முதல் அவர்களை வளர்த்தெடுப்பது வரை ஒரு தாயின் தியாகத்தை அவ்வளவு எளிதில் எடை போட்டு விட முடியாது.

வளர்ந்து பெரியவர்கள் ஆகிவிட்டால் கூட ஒரு தாய்க்கு தனது குழந்தைகள் எப்போதுமே குழந்தைகள் தான். அவர்களுக்கு ஒரு சிறு பிரச்சனை என்றாலும் அந்த தாய் மனதால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது.

English summary

The area has been plunged into grief as a mother died after being hit by an unidentified vehicle near Tirupathur, who hugged her 3-month-old baby to her chest and kept it from falling.