இளம்பெண் "உள்ளாடையை" திருடிய இளைஞர்.. ஆரம்பித்த வினை.. கடைசியில் ஒரு கொலை.. திகில் திருப்பத்தூர்

Vellore

oi-Hemavandhana

திருப்பத்தூர்: பிரியா குளித்து கொண்டிருந்தபோது, அவரது உள்ளாடைகளை திருடியுள்ளார் ஒரு இளைஞர்.. இதையடுத்து கையும், களவுமாக சிக்கிய நிலையில்தான், இப்படி ஒரு கொடூரம் நடந்துள்ளது.

திருப்பத்தூர் கந்திலி அருகே உள்ளது செல்லரபட்டி என்ற கிராமம்.. இங்குள்ள ஒரு விவசாய கிணற்றில் பெண்ணின் சடலம் கிடந்தது..

அந்த பெண்ணை யாரோ கொடூரமாக கொலை செய்திருந்தார்கள்.. தலை துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது.. வெறும் உடம்பு பகுதி மட்டும் கிணற்றில் மிதந்து கொண்டிருந்தது.

did the young man steal girl friends inner and what did he confess to the thirupattur police பெண்ணின் உள்ளாடைகளை திருடிய இளைஞர், காத்திருந்து அந்த பெண்ணை கொன்றார்