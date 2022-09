எனது தெரு சரியில்லை! இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் தெரியுமா? அமைச்சர் துரைமுருகன் ஆவேசம்!

Vellore

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் தனது இல்லம் அமைந்துள்ள தெரு சரியில்லை என, மூத்த அமைச்சரும் திமுக பொதுச்செயலாளருமான துரைமுருகன் வேதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்தியில் ஆட்சி நடக்கும் திமிரில் பாஜகவினர் வரம்புமீறி நடந்து வருவதாகவும் நியாயமாக பார்த்தால் அதிமுகவை கண்டித்து தான் பாஜகவினர் போராட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் எனவும் கூறினார்.

அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி என்ற பெயரில் டெண்டர் விடப்பட்ட பணிகள் எதையும் ஒப்பந்ததாரர்கள் முறையாக செய்துமுடிக்கவில்லை என குற்றஞ்சாட்டினார்.

