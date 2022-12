ஆன்மீகமும் திராவிடமும் இணைந்தே பயணிக்கிறது! இது தான் திராவிட மாடல் ஆட்சி! அமைச்சர் எ.வ.வேலு அதிரடி!

Vellore

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : ஆன்மீகமும் திராவிடமும் இணைந்தே பயணிக்கிறது எனவும், ஆன்மீகத்தில் திமுக ஈடுபாடு செலுத்தக்கூடிய வகையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என அமைச்சர் எ.வ.வேலு கூறியுள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்ட திமுக செயல் வீரர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த பால்னாங்குப்பம் பகுதியிலுள்ள தனியார் திருமணமண்டபத்தில் மாவட்ட செய்யாலாளரும் ஜோலார்பேட்டை எம்எல்ஏவுமான தேவராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

யாருக்காக ரோடு போடுறோம்..மக்களுக்குத்தானே! நிலம் கையகப்படுத்துவது அத்தியாவசியம் - அமைச்சர் எ.வ.வேலு



English summary

Minister EV Velu has said that spirituality and Dravida travel together and DMK is working in such a way that it can be involved in spirituality.