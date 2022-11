யாருக்காக ரோடு போடுறோம்..மக்களுக்குத்தானே! நிலம் கையகப்படுத்துவது அத்தியாவசியம் - அமைச்சர் எ.வ.வேலு

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : அரசின் சார்பாக வளர்ச்சியை நோக்கி புதிதாக சாலைகளை அமைப்பதாக இருந்தாலும் சரி சாலைகளை விரிவுபடுத்துவதாக இருந்தாலும் நிலம் கையகப்படுத்துவது அத்தியாவசியம் எனவும், நிலம் கையகப்படுத்துவது சாலை அமைப்பது என்றால் யாருக்காக என அமைச்சர் எ.வ.வேலு கூறியுள்ளார்.

சேலம் - சென்னை பசுமை வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம், மத்திய அரசு பச்சைக்கொடி காட்டியதோடு, இத்திட்டத்தை 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, இறுதிக்கட்ட திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்தல், தடத்தில் சில மாற்றம் செய்து, இம்மாதத்தில் முழு வடிவம் பெறும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சென்னையில் இருந்து சேலம் வரையிலான எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை செயல்படுத்த கடந்த அதிமுக அரசு மும்முரம் காட்டியது. ஆனால் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து நீதிமன்றத்தை நாடின. பல்வேறு கட்டப் போராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டன.

English summary

Minister E. V. Velu has said that acquisition of land is essential whether it is construction of new roads or widening of roads on behalf of the government