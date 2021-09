வாணியம்பாடியில் மஜக பிரமுகர் தலை துண்டித்துக் கொடூர கொலை.. என்ன நடந்தது.. வெளியான பகீர் பின்னணி?

Vellore

oi-Velmurugan P

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி நகரில் சமூகநல ஆர்வலரான மஜக பிரமுகர் வசீம் அக்ரம் தொழுகை முடிந்து வீடு திரும்பிய போது, 6 பேர் கொண்ட கும்பர் கொடூரமாக வெட்டி கொன்று தலையை துண்டித்துச்சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கஞ்சா விற்பனையை காட்டிக்கொடுத்ததால் படுகொலை நடந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி நகரில் வசிப்பவர் வசீம் அக்ரம். இவu மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில துணை செயலாளராகவும் இருந்து வந்தார்.

வாணியம்பாடியில் சமூகநல ஆர்வலராக செயல்பட்டு வந்த இவர் நேற்று மாலை 6.50 மணியளவில் தொழுகையை முடித்துவிட்டு கிளம்பி வந்து கொண்டிருந்தார்.

English summary

Social activist Mjk member Waseem Akram was brutally hacked to death and beheaded by a group of 6 people when he returned home after prayers in Vaniyambadi, Tirupathur district. Preliminary investigation has revealed that the murder took place due to reporting to police cannabis sale .