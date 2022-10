தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு.. 9 காவலர்களிடம் விளக்கம் கேட்பு! டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தகவல்

Vellore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வேலூர்: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் விசாரணையில் இடம்பெற்ற காவலர்கள் 9 பேரிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட ஆணைத்தில் குறிப்பிட்ட காவலர்கள் சம்மதப்பட்ட 9 பேரிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளோம்.

குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டு சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பிறகும் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 740 பேருக்கு ஜாமீன் ரத்து செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. 6 மாத காலத்தில் போதை பொருள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை மாற்றுவது எங்கள் நோக்கமாக உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu DGP Sylendra Babu has said that he has sought an explanation from the 9 policemen, who's name mentioned in the Aruna Jagatheesan Commission's inquiry into the Thoothukudi shooting incident.