மக்களே நாடாளுமன்றத்தில் நீங்க கேட்க விரும்பும் கேள்வி என்ன? வாட்ஸ் அப் பண்ணுங்க! -கதிர் ஆனந்த் எம்பி

வேலூர்: நாடாளுமன்றத்தில் மக்கள் கேட்க விரும்பும் கேள்விகளை மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ வாட்ஸ் அப் மூலமாகவோ தனக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் வேலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த்.

இதுவரை தமிழகத்தில் எந்த எம்.பியும் முன்னெடுக்காத புதிய முயற்சியை அவர் முன்னெடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பக அவர் விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

English summary

Vellore Parliamentary Constituency Member Kathir Anand has announced that people can send questions to him through email or WhatsApp. He has taken a new initiative which has not been taken by any MP in Tamil Nadu so far.