ஆட்டோவில் மலர்ந்த காதல்! தனிமையில் சந்திப்பு..கதறிய காதலி! போட்டுக் கொடுத்த காதலன்! மொத்தம் 3 பேராம்

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கல்லூரி மாணவி ஐந்து பேரால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் கொடுத்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே 17 வயது சிறுமி மூன்று பேரால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.

உத்திரபிரதேசம் பீகார் டெல்லி போன்ற மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது ஒருபுறம் பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது..

அதே வேளையில் தமிழகத்திலும் கடந்த சில நாட்களாக கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. குறிப்பாக 18 வயது உட்பட்ட சிறுமிகள் இந்த கொடூரத்திற்கு ஆளாவது தான் வேதனையிலும் வேதனை.

அதிர்ச்சி! சட்டென ஓடி வந்து மர்ம நபர் செய்த காரியம்.. அப்படியே ஸ்டன் ஆன ராகுல் காந்தி! என்ன நடந்தது?

English summary

A 17-year-old girl was gang-raped by three men near Tindivanam in Villupuram district before recovering from the shock of the incident of gang-rape by five college students in Kanchipuram district.