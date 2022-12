என்ன தைரியம் உனக்கு..விசிகவினர் மீது திமுக பிரமுகர் மகன் கொடூர தாக்குதல்! பரபரப்பு வீடியோ காட்சிகள்!

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே ஏரி மண் கொள்ளை நடைபெறுவதாக போஸ்டர் ஒட்டிய விசிகவினர் மீது திமுக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மகன் உள்ளிட்ட 5 பேர் தாக்குதல் நடத்தியதாக சமூக வளைதளங்களில் வீடியோ ஒன்று வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த மீனம்பூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக திமுகவை சேர்ந்த முன்வர்பாஷா என்பவர் உள்ளார். இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலருக்கும் இடையே பாதை தொடர்பாக முன்விரோதம் இருந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் முன்வர் பாஷா ஏரியில் மண் திருட்டில் ஈடுபடுவதாக செஞ்சி பகுதி முழுவதும் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் பகுதியில் ஊர் பொதுமக்கள் என்ற பெயரில் சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டு இருந்தது.

English summary

A video is spreading fast on social media where 5 persons including DMK panchayat president's son attacked the Vck members who had put up a poster stating that lake soil looting was taking place near Senchi in Villupuram district.