நள்ளிரவில் அலறிய மனைவி, மாமியார்.. கடப்பாறையால் முருகன் செய்த பயங்கரம்.. கள்ளக்குறிச்சி ஷாக்

Villupuram

oi-Velmurugan P

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மணலூர்பேட்டை அருகே மனைவி, மாமியாரை கொன்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர், மகளையும் கொடூரமாக தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார். அவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட முருக்கம்பாடி காலனியை சேர்ந்தவர் சரோஜா வயது 50 இவருடைய மகள் மகாலட்சுமி வயது 33.

மகாலட்சுமியை திருக்கோவிலூர் அடுத்த தேவிகாபுரத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநரான முருகன் என்பவருடன் கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது.

English summary

The auto driver who killed his wife and mother-in-law near Manalurpet in Kallakurichi district brutally assaulted his daughter and fled. The police are actively searching for him.