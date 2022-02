மறக்காதீங்க மக்களே.. திமுக பணம் கொடுத்தால் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் - அண்ணாமலை பேச்சு

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : திமுக செய்த தவறுகளையும், பாஜக செய்த நல்லதையும் மக்கள் மறந்து விடக்கூடாது என்று பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து விழுப்புரத்தில் வாக்கு சேகரித்தபோது பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசினார்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

BJP state president Annamalai said that the people should not forget the mistakes made by the DMK and the good done by the BJP while collecting votes in Villupuram in support of the BJP candidates.