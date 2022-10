"மத்திய அரசுக்கு ஸ்டாலின் அஞ்சுகிறார்.. அரசு அதிகாரிகள் பயத்திற்கு இதுதான் காரணம்" சிவி சண்முகம்!

Villupuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

விழுப்புரம்: மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பயப்படுவதால் தான், அரசு அதிகாரிகளும் பயப்படுகிறார்கள் என்று அதிமுக மாநிலங்களை உறுப்பினர் சிவி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் அதிமுக அலுவலகத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சிவி சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்றது. அப்போது கடலூர் மாவட்ட செயலாளர்களான அருள்மொழி தேவன், பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

அப்போது நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்க நிர்வாகத்திற்கு நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு இழப்பீடு வேலைவாய்ப்பு வழங்கவில்லை என சிவி சண்முகத்திடம் மனு அளித்தனர்.

English summary

AIADMK MP CV Shanmugam said that Chief Minister M.K.Stalin is afraid about the central government. That's the reason for the government officials afraid.