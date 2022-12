புதுச்சேரியின் 30 தொகுதியிலும் உதய சூரியனை உதிக்கச் செய்யுங்கள்..ஒரே போடாக போட்ட ஜெகத்ரட்சகன்

Villupuram

oi-Jeyalakshmi C

விழுப்புரம்: புதுச்சேரிக்கு தனி மாநில அந்தஸ்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் தான் பெற்றுத்தர முடியும் என விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூரில் திமுக நிர்வாகி திருமண விழாவில் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார். புதுச்சேரியின் 30 தொகுதியிலும் உதய சூரியனை உதிக்கச் செய்ய வேண்டும் எனவும் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்திலும் புதுச்சேரியும் திமுக காங்கிரஸ் இடையே பல ஆண்டுகாலமாக அரசியல் கூட்டணி நீடித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் திமுக தலைமையை ஏற்கும் காங்கிரஸ், புதுச்சேரியில் தனது தலையை திமுக ஏற்கவேண்டும் என்று கூறி சீட்டுக்களை பெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தைப் போல புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சி படிப்படியாக தேய்ந்து வருகிறது. அங்கு பாஜக மெதுவாக வளரத் தொடங்கியுள்ளது. அங்கு ஆட்சியமைக்க பாஜக முயற்சி செய்கிறது. இப்போதே என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையிலான கூட்டணி அரசில் பாஜக அங்கம் வகிக்கிறது. எனவே புதுவையில் பாஜகவை வளர விடக்கூடாது என்று பேசியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

காலையே வந்த செய்தி.. பார்த்து ஆடிப்போன திமுக எம்பி ஜெகத்ரட்சகன்.. சைபர் கிரைமிற்கு பறந்த புகார்!

English summary

S. Jagathrakshakan MP said that the rising sun should be made to rise in all 30 constituencies of Puducherry which has created a sensation.