இத பண்ணலைனா 50 கோடி செலவு செஞ்சாலும் அதிமுக ஜெயிக்க முடியாது.. சி.வி.சண்முகம் எச்சரிக்கை

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : அதிமுகவின் உட்கட்டமைப்பினை உறுதிபடுத்தவில்லை என்றால் 50 கோடி செலவு செய்தாலும் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது எனவும், இன்னும் நாலரை ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில் பஞ்சாயத்து பேசி கால நேரத்தை வீணாக்காமல் அனைவரும் ஒருமனதாக ஒன்றினைந்து செயல்பட்டு நிர்வாகிகளை தேர்தெடுக்க வேண்டுமென முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக சார்பில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறிய குட்டி ஸ்டோரி அரசியலில் பல கதைகளை கிளப்பி விட்டுள்ளது. தவறு செய்தவர்களை மன்னித்து ஏற்றுக் கொள்வதுதான் ஒரு நல்ல தலைமைக்கு அழகு என அவர் கூறியது சசிலகாவைத்தான் என யூகம் கிளம்ப எக்கச்சக்க டென்ஷனானார் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி.

திமுகவுக்கு இதே வேலையா போச்சு..! கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

இதற்கு அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் ஓபிஎஸ் சசிகலாவை குறிப்பிட்டு அப்படி பேசவில்லை என்றும், ஒருவேளை பேசியிருந்தாலும் அதிமுகவில் சசிகலாவுக்கு இடமில்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டார். இருந்தாலும் மழை விட்டாலும் தூரல் விடாத கதையாக சசிகலா எனும் புயல் அதிமுகவைச் சுற்றியே மையம் கொண்டுள்ளது. போதாக்குறைக்கு கழக பொதுச்செயலாளர் என லெட்டர்பேர்டில் பேடியிலேயே பீதி கிளப்பி வருகிறார்.

English summary

Former minister CV Shanmugam has said that the party will not be able to win the elections even if it spends Rs 50 crore if the AIADMK's infrastructure is not secured.