ஓடும் பேருந்தில் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை.. அரசுப் பேருந்து நடத்துனர் கைது

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் ஓடும் பேருந்தில் 20 வயது கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த அரசுப்பேருந்து நடத்துனரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ள நிலையில், அந்த பேருந்தின் ஓட்டுனரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் சர்ச்சைகளில் சிக்குவதும், அவர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்வதும் வாடிக்கையாகி வருகிறது. சமூக வலைதளங்கள் பெருகிவிட்ட இந்த காலத்தில் யாரும் யாரிடமும் இருந்து தப்ப முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அரசு பேருந்துகளில் நடத்துனர் மறும் ஓட்டுனர்கள் பயணிகளிடம் தவறான மற்றும் மரியாதைக்குறைவாக நடந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில் அவ்வப்போது சமூக வலைதளங்களில் பேசு பொருளாகி வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கன்னியாகுமரி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தனது சொந்த ஊருக்குச் செல்ல முயன்ற மீனவ மூதாட்டி, அவர் வைத்திருந்த மீன் கூடை நாறுவதாகக் கூறி அரசு பேருந்தில் இருந்து நடத்துனரால் இறக்கிவிடப்பட்டார். இந்த சம்பவம் குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலான நிலையில் அரசு பேருந்தின் நடத்துனர், ஓட்டுனர், நேர கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்டோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மழை இருக்கு - சென்னையில் சாரல் மழைதான்

English summary

Police have arrested a government bus conductor who sexually harassed a 20-year-old college student on a bus in Villupuram. Police are also investigating the driver of the bus who was complicit in the crime.