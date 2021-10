கல்வியில் புரட்சியை ஏற்படுத்தப்போகும் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் - அன்பில் மகேஷை பாராட்டிய முதல்வர்

Villupuram

oi-Jeyalakshmi C

விழுப்புரம்: இல்லம் தேடி கல்வித்திட்டம் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் மிகப்பெரிய கல்விப்புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய திட்டம் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். பல லட்சம் மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றக்கூடிய இந்த திட்டத்தை தொடங்க காரணமாக இருந்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை பாராட்டியும் பேசினார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்.

மாணவர்களின் கற்றல் குறைபாடுகளை நீக்க 'இல்லம் தேடி கல்வி' திட்டத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தை விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். கொரோனா பெருந்தொற்றுப் பரவல் சார்ந்த பொதுமுடக்கக் காலங்களில், பள்ளிகளில் 1 முதல் 8ம் வகுப்புவரை பயிலும் மாணவர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள கற்றல் இடைவெளியைக் குறைக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு இல்லம் தேடிக் கல்வி என்னும் திட்டத்தை அறிவித்தது.

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித் திறனில் எந்தவொரு குறைபாடும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் தமிழகத்தில் விழுப்புரம், கடலூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி, மதுரை, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி, தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய 12 மாவட்டங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியில் ஈடுபடும் தன்னார்வலர்கள் 6 மாதகாலம் தினமும் ஒரு மணி அல்லது ஒன்றரை மணி நேரம் ஆடல், பாடல், நாடகம், பொம்மலாட்டம் போன்றவை மூலம் குழந்தைகளுக்கு புதுமையான முறையில் பாடம் சொல்லி கொடுப்பார்கள்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that the illam thedi kalivi,Program is a project that could cause a major educational revolution in the school education sector. Chief Minister MK Stalin also lauded the lies of Minister Anbil Mahesh who was instrumental in launching this project which could illuminate the lives of millions of students.