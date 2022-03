இதுதான் இப்போ ரொம்ப தேவை.. பஞ்சாப்பை பாருங்க.. தமிழ்நாடு அரசுக்கு ராமதாஸ் முக்கிய கோரிக்கை!

Villupuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விழுப்புரம்: பஞ்சாபில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற ஆம் ஆத்மி அரசு அம்மாநில இளைஞர்களுக்கு 25,000 அரசு பணிகள் வழங்கப்படும் என முடிவு செய்ததைபோல் தமிழ்நாடு அரசும் தங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "பஞ்சாப் மாநிலத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள பக்வந்த்சிங் மான் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசின் முதலாவது அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், இளைஞர்களுக்கு 25,000 அரசு வேலைகளை வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இளைஞர்களின் இன்றைய தலையாயத் தேவை என்ன என்பதை உணர்ந்து, அதை வழங்க பஞ்சாப் அரசு முடிவு செய்திருப்பது பாராட்டப்பட வேண்டியது என்பதில் ஐயமில்லை.

பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் தேர்தல் பரப்புரையின் போது முதன்மையாக முன்வைக்கப்பட்ட வாக்குறுதி, படித்த இளைஞர்களுக்கு அதிக எண்ணிக்கையில் அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்; அதற்காக புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படுவதுடன், காலியிடங்களும் நிரப்பப்படும் என்பது தான். அதை ஏற்கும் வகையில் தான் பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு அம்மாநில மக்கள் வரலாறு காணாத வெற்றியை அளித்திருக்கிறார்கள். தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வகையில் முதல் கட்டமாக 25,000 அரசு வேலைகள் வழங்கப்படும்; அவை அனைத்தும் தகுதியின் அடிப்படையில் ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் இல்லாமல் நிரப்பப்படும் என்று பஞ்சாப் முதல்வர் அறிவித்திருக்கிறார். ஒரு மாதத்தில் இதற்கான அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டு, ஆள் தேர்வு தொடங்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

PMK founder Ramadoss has urged the Tamil Nadu government to fulfill its election promise, just as the Aam Aadmi Party (AAP) government in Punjab has decided to provide 25,000 government jobs to the state's youth.