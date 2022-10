அன்புமணி வராரா..பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன்! பாமக கூட்டத்தில் புகுந்த பாம்பு! விளையாடிய பாட்டாளிகள்!

Villupuram

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலத்தில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், கூட்டத்தில் திடீரென பாம்பு ஒன்று புகுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் தொடர்ந்து கட்சியை மறு சீரமைப்பு செய்வதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதோடு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் கிராமம் கிராமமாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

முதற்கட்டமாக கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களில் 60 கிராமங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்து தொண்டர்களை சந்தித்த அவர், தர்மபுரி, சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுத்த கட்ட பயணங்களை மேற்கொண்டார்.

English summary

A consultation meeting was organized under the leadership of pmk leader Anbumani Ramadoss in Villupuram district Mayala, when a snake suddenly entered the meeting and there was a commotion.