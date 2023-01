அலங்காநல்லூரில் இருந்து அவசரமாக கிளம்பியது இதற்காகத்தான்.. நேராக விழுப்புரம் சென்ற அமைச்சர் உதயநிதி!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடியின் சகோதரர் டாக்டர். க.தியாகராஜன் மறைவையடுத்து இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் இருந்து விரைவாகவே கிளம்பிய உதயநிதி ஸ்டாலின், அவசர வேலை காரணமாக சீக்கிரமாகவே கிளம்ப வேண்டியதாகி விட்டது எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

அலங்காநல்லூரில் இருந்து கிளம்பிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் விழுப்புரம் சென்று அமைச்சர் பொன்முடியின் தம்பி உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின், இந்த துக்க நிகழ்வில் பங்கேற்காத நிலையில், அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ள வேண்டி இருந்ததால், பயணத்திட்டத்தை மாற்றி மதுரையில் இருந்து விரைவாகவே கிளம்பினார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பலியான வீரர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை? அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தகவல்!

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin personally visited and paid his respects after Dr K.Thiagarajan's demise. Udhayanidhi Stalin said that he had to leave Alanganallur jallikattu early due to urgent work.