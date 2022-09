நிம்மதியா குடிக்க கூட வழியில்லை.. செந்தில் பாலாஜி சரக்கு - பரபரப்பைக் கிளப்பிய ராஜேந்திர பாலாஜி!

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : இந்த ஆட்சியில் நிம்மதியாக குடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் கூட வழியில்லை, போதை ஏறவில்லை என குடிமகன்கள் குமுறுகிறார்கள் எனப் பேசியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி.

நின்றால், நடந்தால் என அனைத்துக்கும் வரி போடுகிறது இந்த அரசு. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போட்டோ ஷூட் நடத்தி வருகிறாரே தவிர மக்கள் பிரச்னைகளை கவனிப்பதில்லை என அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஒரே தேர்தல் என பிரதமர் மோடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தனியாக வந்தாலும் சரி; சட்டமன்ற தேர்தலுடன் சேர்ந்து வந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒன்று நடக்கப்போகிறது என ராஜேந்திர பாலாஜி மர்மமாகப் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக ஆபீசில் பேனர்கள் அகற்றம்.. ”காலம் பதில் சொல்லும்” நிதானம் காட்டும் ஓபிஎஸ்.. பின்னணி!

English summary

“Even if want to drink in peace in this regime, there is no way. Citizens complain about tasmac liquor.” AIADMK former minister Rajendra Balaji speech in public meeting.