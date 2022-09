வச்ச கண் வாங்காமல் பார்த்த ஸ்டாலின்.. 21 கி.மீ தூரம்.. ‘கொடி பறக்குதா?’ - மேடையில் ‘செம’ உற்சாகம்!

Virudhunagar

விருதுநகர் : திமுக முப்பெரும் விழாவுக்காக விருதுநகர் மாவட்ட எல்லை முதல் 21 கி.மீ தொலைவுக்கு சாலையின் இருபுறங்களிலும் திமுக கொடிகள் நடப்பட்டு, முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர்களின் பிரமாண்ட ஏற்பாடுகளையும், வரவேற்பையும் பார்த்து அசந்து போயுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

மேடைக்கு வந்த முதல்வர் ஸ்டாலின் உற்சாகமாக காணப்பட்டார். விழாவில் பேசுகையில், வரும் வழியெங்கும் திமுக கொடிகள் பறந்ததைச் சுட்டிக்காட்டிப் பேசினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

DMK flags were planted on road side for 21 km distance from Virudhunagar district border for the DMK Triennial and Chief Minister Stalin was given a warm welcome. Stalin spoke on the stage of the ceremony praising the two ministers of Virudhunagar district.