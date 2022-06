திடீர்னு இப்படி ஆகிடுச்சு “அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா அவ்ளோதான்” அய்யய்யோ.. விபரீத முடிவெடுத்த இளைஞர்!

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : ஆடுகள் திடீரென உயிரிழந்ததால், அப்பா திட்டுவார் என பயந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்து இளைஞர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அப்பா வந்தால் நான் பேசிக் கொள்கிறேன் என அண்ணன் ஆறுதல் சொன்னபோதும், பயம் விலகாத இளைஞர் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைக் குடித்துள்ளார்.

மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் சென்றதில் இரண்டு ஆடுகள் திடீரென உயிரிழந்ததால், இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் திருச்சுழி பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Virudhunagar Youth died after drinking pesticides for fear that his father would scold him has come as goats died suddenly.