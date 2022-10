வளர்ந்த நாடுகளில் உலகில் 3-வதாக இந்தியா.. சிறந்த தலைமை தான் காரணம்.. தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி

Virudhunagar

oi-Mani Singh S

விருதுநகர்: சாத்தூரில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, இந்தியா பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறி வருகிறது என்றும் விரைவில் உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா தலைமை ஏற்கும் என்றும் கூறினார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது.

இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கலந்து கொண்டார். விழாவில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்த 567 மாணவர்களுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பட்டம் வழங்கினார்.

English summary

Tamil Nadu Governor R.N. Ravi participated in the program at Virudhunagar and said that India is progressing in various fields and India will soon lead the world.