கொடுமை.. விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனை கட்டில் உடைந்து.. பச்சிளம் குழந்தை தலையில் படுகாயம்

விருதுநகர்: அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் கட்டில் உடைந்ததில் பிறந்து 5 நாட்களே ஆன ஆண் குழந்தையின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம் பரங்கிநாதர் புரத்தை சேர்ந்தவர் முனியசாமி. இவரது மனைவி முத்துலட்சுமி. கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு விருதுநகர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

கடந்த 24ஆம் தேதி முனியசாமி - முத்துலட்சுமி தம்பதிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இதையடுத்து தாய் மற்றும் சேய் இருவரும் அரசு மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளனர்.

A 5-day-old baby boy has sustained serious head injuries in a broken bed at Virudhunagar Government Maternity Hospital. A committee has been set up on behalf of the hospital management to investigate the incident.