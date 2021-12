Virudhunagar

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் அரசு கூட்டுறவுச் சங்க வளாகத்தில் பல ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த கிணற்றை திடீரென காணவில்லை என அப்பகுதி பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

எங்க ஊர் கிணத்த காணோம்.. பொதுமக்கள் புகார்.. விருதுநகரில் வினோதம்

விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் பைபாஸ் அருகில் உள்ள வெம்பக்கோட்டை சாலையில், அரசு ஊரக தொழில் துறைக்கு சொந்தமான தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் கூட்டுறவு சங்க அலுவலகம் மற்றும் குடோன் வளாகம் உள்ளது. இந்த வளாகத்திற்குள் சுமார் 60 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கிணறு இருந்து வந்தது.

நல்ல நிலையில் தண்ணீருடன் இருந்து வந்த இந்த கிணறு தற்போது மாயமானதாக இப்பகுதி பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இப்பகுதி மக்களிடையே விசாரணை கேட்டபோது சங்கத்திற்கு அருகிலுள்ளவர்கள் இக்கிணற்றினை மண் மற்றும் கட்டிட இடிபாட்டு கற்கள் கொண்டு இரவோடு இரவாக மூடி விட்டதாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.

Residents of Sattur in Virudhunagar district have complained that a well that had been at the Government Co-operative Society premises for many years was suddenly missing.