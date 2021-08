கள்ளக்காதல்.. விருதுநகரில் மனைவியை அடித்து கொன்று, எரித்து சாம்பலை கரைத்த கணவன்

Virudhunagar

oi-Velmurugan P

விருதுநகர்: விருதுநகர் அருகே கள்ளக்காதலை தட்டிக்கேட்ட மனைவியை கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்த கணவன், போலீசின் விசாரணைக்கு பின்னர் சிக்கினார். அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

விருதுநகர் அருகே குல்லூர்சந்தையை சேர்ந்தவர் நாகமுத்து வயது 33. இவருக்கு நிர்மலா (30) என்ற மனைவியும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் உள்ளனர். நிர்மலா இலங்கை அகதிகள் முகாமை சேர்ந்தவர். நாகமுத்துக்கும் நிர்மலாவுக்கும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில் நாகமுத்துக்கு வேறு சில பெண்களுடன் கள்ளத்தொடர்பு இருந்து உள்ளதால் கணவன் மணைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

The husband, who beat his wife to death near Virudhunagar, was caught after a police investigation. He has been arrested and is being investigated.