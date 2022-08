அடேங்கப்பா 82 அடி நீள டைனோசரா?.. போர்ச்சுகலில் கிடைத்த புதை படிமங்களால் ஆய்வாளர்கள் வியப்பு!

Washington

வாஷிங்டன்: போர்ச்சுகலில் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து வந்த டைனோசரின் 82 அடி நீள புதை படிமங்கள் கிடைத்துள்ளதால் அது குறித்து ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

நாம் வசிக்கும் இந்த பூமியில் மிகபெரிய உயிரினமான டைனோசர்களும் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்து வந்தன.

23 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தோன்றிய இந்த டைனோசர்கள் 16 கோடி ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

An 82-foot-long fossil of a dinosaur that lived several million years ago has been found in Portugal, and researchers are working on it.