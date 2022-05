அடேய் இங்கயும் வந்துட்டீங்களா? மெட்டாவெர்ஸ் பலாத்காரம்! விர்ச்சுவல் உலகில் வேலையை காட்டிய காமுகர்கள்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன்: நவீன தொழில்நுட்ப உலகின் புதிய வரவான 'மெட்டார்வெர்ஸ்'ல் 21 வயதான பெண் ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் தன்னை சில ஆண்கள் விர்ச்சுவல் உலகில் பாலியல் ரீதியாக வன்கொடுமை செய்ததாக பரபரப்பு புகார் ஒன்றினை கொடுத்துள்ளார்.

மெடாவெர்ஸ் என்ற விர்ச்சுவல் உலகம் தற்போது தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கென்ற விர்ச்சுவல் வடிவம் உருவாக்கி, நீங்கள் விரும்பும் உலகில் விர்ச்சுவலாக வாழ முடியும் என அறிவிக்கபட்டவுடன் ஆளாளுக்கு குஷியாகிப் போனார்கள்.

இணைய உலகின் அடுத்த கட்டம் தான் மெட்டா வெர்ஸ். META UNIVERSE என்ற வார்த்தைகளை இணைத்து உருவானதுதான் METAVERSE. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிஜ உலகத்திற்கு அப்பால் இருக்கும் டிஜிட்டல் அல்லது மெய்நிகர் உலகு என்பது தான் இதன் அர்த்தம்.

English summary

A 21-year-old female researcher has filed a sensational complaint alleging that she was sexually abused by some men in the virtual world of the modern world of technology “Metaverse”