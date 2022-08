பாலியல் தொழிலாளி கொலை.. ‛எச்சில்’ மரபணு சோதனையில் 34 ஆண்டுக்கு பின் மாட்டிய கொலையாளி.. எப்படி?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் 1988ல் பெண் பாலியல் தொழிலாளியை கொலை செய்த நபரை 34 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மரபணு பரிசோதனை மூலம் போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் கொலையாளியின் எச்சில் முக்கிய தடயமாக மாறியுள்ளது.

இந்தியா உள்பட உலகின் பல்வேறு இடங்களில் போலீசாருக்கு சில வழக்குள் பெரும் தலைவலியை கொடுக்கும். கொலை குற்றவாளிகள் சிக்காத வழக்குகள் முடிக்கப்படாமல் அப்படியே கிடப்பில் இருக்கும். இத்தகைய வழக்குகளையும் பல சமயங்களில் சிறந்த புலனாய்வு மூலம் போலீசார் கண்டுபிடித்து குற்றவாளிகளை கைது செய்து அசத்துவார்கள்.

அந்த வகையில் தான் தற்போது அமெரிக்காவில் 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெண் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் அவரது கொலையாளியை போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர். நீண்டகாலமாக துப்பு கிடைக்காமல் இருந்த நிலையில் இந்த வழக்குக்கு தற்போது தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. இது எப்படி நடந்தது? என்பது பற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

After 34 years America police have identified the killer of a 1988 woman who was murdered in the US through genetic testing. The killer's saliva has become the key clue in this case.