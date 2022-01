தேர்தல் இயந்திரங்களை கைப்பற்ற ராணுவத்திற்கு உத்தரவு.. தோற்ற பின் டிரம்ப் போட்ட ஸ்கெட்ச்! பரபர தகவல்

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் பைடனிடம் தோல்வி அடைந்த பின்னர், அப்போது அதிபராக இருந்த டிரம்ப் சில அதிர்ச்சி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார். இது தொடர்பான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு நவ. 3ஆம் தேதி நடைபெற்றது இதில் குடியரசு கட்சி சார்பில் அப்போது அதிபராக இருந்த டிரம்பும் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் ஜோ பைடனும் களமிறங்கினர்.

இரு தரப்பினருக்கும் இடையே இந்தத் தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில் இத்தேர்தலில் வென்ற ஜோ பைடன் அமெரிக்காவில் 46ஆவது அதிராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

A draft executive order written by Donald Trump, after his defeat in the 2020 election directed the nation's top military leader to seize voting machines. Trump refused to accept his defeat in US Presidental election 2022.