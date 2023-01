எப்புட்றா! எல்லாமே நல்ல விஷயம் தான்..நாங்க 'அப்பாக்கள்' ஆகப் போறோம்! குழந்தை பெறப் போகும் ஆண் தம்பதி

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்ட அமெரிக்க வாழ் இந்திய தன்பாலின ஈர்ப்பு ஆண் தம்பதியினர் தற்போது தாங்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளப் போவதாக மகிழ்ச்சியான தகவலை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஏதோ ஒரு தருணத்தில் ஒரு நிமிடம் காதல் எனும் உணர்வு ஒருவர் மீது மற்றொருவருக்கு கண்டிப்பாக காதல் வந்திருக்கும். காதலுக்கு பணம், மொழி, தேசம், பாலினம், வயது என எதுவுமே தெரியாது.

அது வந்து விட்டால் மட்டும் போதும் பிறகு எல்லாமே காதல் மயமாகிவிடும், அந்த வகையில் தற்போது உலகம் முழுவதும் ஒரு காதல் வெகுவாக பாராட்டப்பட்டு வரும் அதே நேரத்தில் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

An American-Indian homosexual couple who got married a few years ago are now sharing the happy news that they are expecting a baby.