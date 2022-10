போட்றா வெடிய.. அதென்ன சார்ஜர் கொடுக்காம செல்போன் சேல்ஸ்? ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு ரூ.164 கோடி அபராதம்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஆப்பிள் நிறுவனம் ஐ போன் 13 மற்றும் ஐ போன் 12 மாடல்களுக்கு சார்ஜர்கள் இன்றி செல்போன்கள் மட்டும் விற்பனை செய்ததை எதிர்த்து பிரேசில் நாட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு சுமார் ரூபாய் 164 கோடி அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டது.

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் பிரபல செல்போன் நிறுவனம் ஐ போன். மிகவும் விலை உயர்ந்த இந்த ஐ போன்கள் அதி நவீன மேம்பட்ட பாதுகாப்பு வசதியை கொண்டது.

வசதி படைத்தவர்கள், பிரபலங்கள் என பல தரப்பினரும் கைகளில் ஐ போன்கள் தவழுவதையே காண முடியும்.

English summary

Apple has been sued in Brazil for selling only cell phones without chargers for the iPhone 12 and iPhone 13 models. The court heard the case and imposed a fine of Rs 164 crore on Apple.