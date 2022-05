"மாட்டிற்கு மாஸ்க்!" உயரிய விருது கொடுத்து கவுரவித்த அறிவியல் உலகம்! நீங்க நினைக்கும் காரணமில்லை

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: புவி வெப்ப மயமாதல் பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அதைத் தடுக்க புதிய முயற்சியைப் பிரிட்டன் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

நமது தெருக்களில் மாடுகள் அப்படியே சுற்றிக் கொண்டு இருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கலாம். பெரும்பாலான நேரங்களில், இந்த மாடுகளினால் நமக்கு பெரும்பாலும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது.

இதன் காரணமாக மாநாடுகளை நாம் பெரிதாகக் கண்டு கொண்டு இருக்க மாட்டோம். ஆனால், நமக்குத் தொல்லை தராத இந்த மாடுகளினால், புவிவெப்ப மயமாதல் வேகமாகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா!

English summary

Cows' burps produce a lot of methane which accelerates climate change: (பருவநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த மாட்டிற்கு மாஸ்க்கை கண்டுபிடித்த பிரிட்டன் ஆய்வாளர்கள்) A new face mask for cattle captures the burps and converts the methane into carbon dioxide and water vapor.