‛கசாப்பு கடைக்காரர்’.. வரலாற்று உண்மை அதுதான்.. மீண்டும் பிரதமர் மோடியை சீண்டிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ‛குஜராத்தின் கசாப்புக்கடைக்காரர்' என பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பிலால்வால் பூட்டோ சர்தாரி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் விமர்சனம் செய்ததற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இந்நிலையில் தான் அவர் மீண்டும் பிரதமர் மோடியை சீண்டும் வகையில் தான் வரலாற்று உண்மையின் அடிப்படையில் தான் கருத்து தெரிவித்துள்ளதாக கூறியது எரியும் நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றும் வகையில் உள்ளது.

காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பாக இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளது. இந்த விஷயத்தில் பாகிஸ்தான் அவ்வப்போது இந்தியாவை சீண்டி வருகிறது.

இந்த வேளையில் பாகிஸ்தானுக்கு நம்நாடு தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் சில நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்கா ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் கூட்டம் நடந்தது.

Pakistan's Foreign Minister Bilalwal Bhutto Zardari's controversial criticism of Prime Minister Narendra Modi as the 'butcher of Gujarat' has sparked a backlash. It is in this context that he once again insulted Prime Minister Modi by saying that he has made comments based on historical facts, adding fuel to the burning fire.