கொரோனா கோரத்தாண்டவம் - உலகம் முழுவதும் 28,16,29,450 பேர் பாதிப்பு, 54,22,062 பேர் மரணம்

வாஷிங்டன் : உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் ஒரே நாளில் 6,70,802 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் மொத்தம் 28,16,29,450 பேர் உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 4,24,064 பேர் ஒரே நாளில் குணமடைந்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் கடந்த 2 ஆண்டுகாலமாக உலக மக்களை தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது. கோவிட் 19 தொடங்கி உருமாறிய பல வைரஸ்கள் மக்களை தாக்கி உயிரைக் குடித்து வருகின்றன. தடுப்பூசி செலுத்தியும் வைரஸ் பரவல் பல நாடுகளில் அதிகரித்து வருகிறது. ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவத் தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனாவின் கோரத்தாண்டவம் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது.

அதே நேரத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஒரே நாளில் 4,24,064 பேர் மீண்டுள்ளனர். உலகம் முழுவதும் 25,08,53,485 பேர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டுள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பினால் உலகம் முழுவதும் நேற்று ஒரே நாளில் 4,464 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பால் உலகம் முழுவதும் மொத்தம் 54,22,062 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Corona spread around the world is on the rise again. Worldwide, 6,70,802 people were infected with corona in a single day. A total of 28,16,29,450 people worldwide have been affected by corona. 4,24,064 people have recovered from corona infection in a single day.