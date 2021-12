அமெரிக்கா, பிரிட்டனில் கொரோனா கோரத்தாண்டவம் - அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை 2 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. பிரிட்டனில் ஒரே நாளில் 1,22,186 கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்கா, பிரிட்டன் மட்டுமல்லாது பிரான்ஸ்,இத்தாலி, ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளிலும் கொரோனா கோரத்தாண்டவம் ஆடி வருகிறது.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா 4வது அலை தீவிரமாக வீசத் தொடங்கியுள்ளது. டெல்டா, டெல்டா பிளஸ், ஓமிக்ரான் என வைரஸ் பல பெயர்களில் மாறி மாறி மக்களைத் தாக்கி வருகிறது. தடுப்பூசி செலுத்தினாலும் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் வீரியம் அதிகரித்து வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் உலகம் முழுவதும் ஒரே நாளில் 8,03,605 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை 27,93,18,609 பேராக அதிகரித்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 24,96,30,150 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பினால் உலகம் முழுவதும் 5,475 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பால் உலகம் முழுவதும் மொத்தம் 54,08,722 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்

The number of corona victims in the United States has risen to 2 million. There are 1,22,186 corona victims in a single day in the UK. Not only in the United States and the United Kingdom, but also in France, Italy and Germany.