ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் இப்படியும் செய்ய முடியுமா? ஷாக் கொடுக்கும் வீடியோ..ஆனந்த் மகிந்திரா அலார்ட்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அசல் எது போலி எது என வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு போலியான வீடியோக்களை தயாரிக்க முடியும் என்பதை இணையத்தில் யூசர் ஒருவர் வெளியிட்டு இருந்த வீடியோவை ஆனந்த் மகிந்திரா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

நாடறிந்த தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா. இந்தியாவின் முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களில் ஒன்றான மகிந்திரா குழுமத்தின் தலைவரான ஆனந்த் மகிந்திரா சமூக வலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக இருக்கக் கூடியவர்.

தனக்கு கிடைக்கும் சுவாரசிய தகவல்கள் மற்றும் அசாத்திய வேலைப்படுகளுடன் செய்யப்பட்ட படைப்புகள் என தான் கண்டு வியக்கும் பல தகவல்கள தனது ட்விட்டர் பகிர்ந்து வருகிறார்.

English summary

Anand Mahindra shared on his Twitter page a video that a user had published on the internet, that using artificial intelligence technology, it is possible to create fake videos so that it is impossible to distinguish between the original and the fake.