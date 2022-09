உருகும் வார்த்தை.. ரஷ்யாவின் போரால் ஒருவார்த்தை டுவிட்டில் இணைந்த உக்ரைன்.. வருந்தும் ஜெலன்ஸ்கி

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 6 மாதங்கள் கடந்தும் நீடித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போது டுவிட்டரில் ஒற்றை வார்த்தை டுவிட் டிரெண்ட் ஆகும் நிலையில் அதில் உக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி உள்பட அந்நாட்டு மக்கள் இணைந்து முக்கிய வார்த்தையை பதிவிட்டு டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

உக்ரைன்-ரஷ்யா ஆகியவை அண்டை நாடுகளாக உள்ளன. ஒரு காலத்தில் உக்ரைன் என்பது ஒருங்கிணைந்த சோவியத் யூனியனாக இருந்தது. இந்நிலையில் தான் தற்போது தனித்தனி நாடுகளாக ரஷ்யா, உக்ரைன் உள்ளன.

இந்நிலையில் தான் உக்ரைன் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் நாட்டோ கூட்டமைப்பில் இணைய முடிவு செய்து அதற்கான பணியை செய்தது. இதற்கு ரஷ்யா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. இருப்பினும் உக்ரைன் பின்வாங்கவில்லை.

English summary

It has been 6 months since Russia launched a war on Ukraine. In this case, currently a single word tweet is trending on Twitter, in which the people of Ukraine, including the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, post the key word and make it trend.