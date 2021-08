'இன்னும் 90 நாட்கள்தான்..' ஆப்கன் அரசு அவ்வளவுதான்.. அமெரிக்கா ஷாக் ரிப்போர்ட்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஆப்கான் தலைநகர் காபூலை தாலிபான்கள் இன்னும் 30 நாட்களில் தனிமைப்படுத்திவிடுவார்கள் என்றும் 90 நாட்களில் கைப்பற்றிவிடுவார்கள் என்றும் அமெரிக்கா புலனாய்வுத் துறை மதிப்பிட்டுள்ளது.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்கப் படைகள் இருந்தன. இதனால் அந்தச் சமயத்தில் தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அங்கு அதிகரிக்காமலிருந்தது.

இந்தச் சூழலில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு இருந்து அமெரிக்கா தனது படைகளை விலக்கிக் கொள்ளத் தொடங்கியது. சரியாக இதற்காகவே காத்திருந்த தாலிபான் படைகள் தங்கள் தாக்குதலைத் தொடங்கின.

இப்படியும் எங்க தலை மேல இருக்கும் கடனை அடைக்கலாமே.. வாட்ஸ் ஆப்பில் வைரலாகும் "மக்கள் கணக்கு"!

English summary

Taliban fighters could isolate Afghanistan's capital in 30 days and possibly take it over in 90. Taliban resurgent made more advances across the country.