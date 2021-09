இந்தியர்களுக்கு சூப்பர் நியூஸ்!இனி எளிதாக அமெரிக்காவில் க்ரீன் கார்டு பெறலாம்.. காத்திருக்க வேண்டாம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் க்ரீன் கார்டு கோரி விண்ணப்பித்துக் காத்திருப்பவர்கள், கூடுதலாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் செலுத்தி எளிதாகவும் விரைவாகவும் அந்நாட்டின் நிரந்தர குடியுரிமை பெறும் புதிய மசோதா விரைவில் அங்குத் தாக்கலாகிறது. இதன் மூலம் இந்தியர்கள் அதிகளவில் பயன் பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆண்டுதோறும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு என பல்வேறு காரணங்களுக்காக லட்சக்கணக்கானோர் அமெரிக்கா செல்கின்றனர்.

இந்தியாவில் இருந்து ஐடி பட்டதாரிகள் பலரும் ஆண்டுதோறும் அமெரிக்காவுக்குச் செல்கின்றனர். இதற்காக வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பல்வேறு ஹெச் 1 பி விசா வழங்கப்படுகிறது.

ஜெ. மரண விசாரணை, கோடநாடு.. 2 வழக்கு குறித்து அவையில் வெளிப்படையாக பேசிய முதல்வர்.. முக்கிய உத்தரவு

English summary

US is planning to introduce a new law, by which Millions of people can get green cards by paying a supplemental fee if a new House bill is passed into law. the latest news on us green card process for Indian citizens.