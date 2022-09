கழுதைப்புலிகள் ஆபத்து? குனோ பூங்கா சீட்டாக்களுக்கு உகந்த இடம்தானா? சந்தேகம் கிளப்பும் நிபுணர்கள்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: நமீபியாவில் இருந்து இந்தியா கொண்டுவரப்பட்ட 8 சீட்டாக்களும் குனோ தேசிய பூங்காவில் விடப்பட்டுள்ளன. இந்தநிலையில், இந்த பூங்கா சீட்டாவிற்கு தகுந்த வாழ்விடமாக இருக்குமா? என்று சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர் வல்மிக் தபார் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த 1952-ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் சீட்டாக்கள் என்ற சிறுத்தைப்புலிகள் இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனால் சீட்டாக்களை இந்தியாவில் வளர்க்க பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. இதற்காக தென் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான நமீபியாவில் இருந்து 8 சீட்டாக்களை வாங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.

நிகான் கேமிராவில் கெனான் லென்ஸ் கவர்...திரிணாமுல் எம்பி பகிர்ந்த படம்...ஆனால் நிஜம் என்ன தெரியுமா?

English summary

All 8 cheetahs brought from Namibia to India have been left in Kuno National Park. In this case, would the park be a suitable habitat for the cheetah? Environmentalist Valmik Thabar has raised doubts.