அமெரிக்காவில் மர்ம நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு.. 9 பேர் பலி.. சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் துயரம்

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மாண்டேரா பார்க் பகுதியில் சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருந்த மக்கள் மீது மர்ம நபர் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினார். இதில் 9 பேர் பலியாகினர். பலர் காயம் அடைந்தனர்.

உலக வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவிற்கு பெரும் தலைவலியாக துப்பாக்கி கலாசாரம் உள்ளது. அமெரிக்காவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் துப்பாக்கி வைத்திருக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் இளம் வயதினர் மத்தியில் துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்கள் அதிகரித்து அமெரிக்காவை அதிர வைத்து வருகிறது.

English summary

An assailant fired indiscriminately at people who were celebrating the Chinese New Year in Montera Park, Los Angeles, USA. 9 people died in this. Many were injured.