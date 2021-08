அமெரிக்காவை மீண்டும் அலற விடும் கொரோனா.. ஒரே நாளில் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு!

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் கொரோனாவுக்கு 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

உலகளவில் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் முதலிடம் பிடித்திருப்பது அமெரிக்காதான். அமெரிக்காவில் 37,896,582 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 6,40,093 பேர் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்துள்ளனர்,

கடந்த ஆண்டு கொரோனா முதல் அலை அமெரிக்காவை போட்டு பாடாய்படுத்தியது. தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டனர். ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்தனர்.

குறையும் வேக்சின் தடுப்பாற்றல்.. தடுப்பூசி போட்டவர்களையும் தாக்கும் கொரோனா.. திணறும் வல்லரசு நாடுகள்

English summary

The incidence of corona in the United States is increasing again. More than 1,000 people have died in the corona in the last 24 hours alone