பதவி விலகுவதாக அறிவித்த 'கிவி' பிரதமர்..இவரை போன்றவர் தான் இந்தியா-க்கு தேவை.. காங்கிரஸ் ட்விட்!

வாஷிங்டன்: நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டர்ன் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்றுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் இது தொடர்பாக கூறுகையில், "இவரைப் போன்றவர்கள் தான் இந்திய அரசியலில் அதிகம் தேவை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

நியூசிலாந்து பிரதமராக கடந்த 2017-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 26-ந் தேதி முதல் பதவி வகித்து வருபவர் ஜெசிந்தா ஆர்டர்ன்.

37 வயதில் ஜெசிந்தா, அந்த நாட்டின் பிரதமராக பதவி ஏற்றபோது, உலகின் மிக இளம் வயது பெண் பிரதமர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.

37 வயதில் உச்சபட்ச அதிகாரம்.. நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசிந்தா திடீர் ராஜினாமா.. இப்படி ஒரு காரணமா?

The Congress Party has welcomed the resignation of New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Congress party spokesperson Jairam Ramesh said in this regard, "People like him are the most needed in Indian politics."