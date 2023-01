'முழு பூசணிக்காய்' கொரோனா பாதிப்பை மறைக்கும் சீனா..போட்டு உடைத்த WHO..என்ன சொல்லி இருக்கு தெரியுமா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: சீனாவில் கொரோனாவின் புதிய வேரியண்ட்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் சீனா அளித்த தரவுகள் காட்டுவதாகவும் அதேவேளையில், அந்த நாடு உயிரிழப்புகளை குறைத்துக் காட்டுவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. சீனாவில் பிஎப் 7 வகை வேரியண்ட் காரணமாக கட்டுக்கடங்காமல் கொரோனா பரவி வரும் நிலையில், பல புதிய வேரியண்ட்களும் சீனாவில் பரவியிருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

கொரோனாவை இந்த உலகத்திற்கு முதன் முதலாக பரப்பிவிட்ட நாடு சீனா. கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் சீனாவின் உகான் நகரில்தான் முதன் முதலாக கொரோனா பரவியது.

அப்போது ஜிரோ கோவிட் பாலிசி என்ற கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி கொரோனா பரவலை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தி விட்டதாக சீனா, தற்போது கொரோனா வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தத்தளித்து வருகிறது.

English summary

The World Health Organization has said that while there are no new variants of the corona virus in China and data provided by China shows that the country is understating the death toll. As the corona virus is spreading uncontrollably in China due to the PF 7 type variant, there were reports that many new variants may have spread in China.