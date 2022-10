நூற்றாண்டுகளில் இல்லை..'சில மணி நேரங்களில் சந்திரன் உருவாகியுள்ளது'.. ஆராய்ச்சியாளர்களின் புது தகவல்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பூமியின் துணைக்கோளான நிலா உருவாவதற்கு பல நூற்றாண்டுகள் ஆகியிருக்கும் என்று கருதப்பட்ட நிலையில், சில மணி நேரங்களில் நிலா உருவாகியிருக்கும் என்பதை தரவுகள் காட்டியதாக ஆய்வாளர்கள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

பூமியின் துணைக்கோள் நிலா என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். பூமியில் இருந்து 3 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 400 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள நிலா பள்ளங்களும் மேடுகளும் நிறைந்த ஒரு துணைக்கோளாகும்.

இருள் நிறைந்த வானத்தில் பிரகாசமாக பளிச்சிடும் நிலவை கண்டு ரசிக்காதவரே இல்லை. பூமி எப்படி உருவானது என்பதை ஆய்வு செய்வதை போல நிலவின் தோற்றத்தை கண்டறியும் முயற்சியிலும் விஞ்ஞானிகள் நீண்ட காலமாக ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர்.

என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்..தொட்டிக்குள் கஞ்சா வளர்த்த புள்ளிங்கோ!கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்! சென்னை ஷாக்!

English summary

According to the researchers, the data showed that the moon, which is a satellite of the Earth, was formed in a few hours.