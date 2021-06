சீரம் தயாரிக்கும் அடுத்த தடுப்பூசி.. 90% தடுப்பாற்றல் & 100% உயிரிழப்பை தடுக்கும் நோவாவக்ஸ் வேக்சின்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் நோவாவக்ஸ் தடுப்பூசி கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக 90% வரை பலனளிப்பதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நோவாவக்ஸ் வேக்சின் உற்பத்தி செய்ய சீரம் நிறுவனம் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

கொரோனா வைரசின் கோரத் தாண்டவம் இன்னும் எந்த நாட்டிலும் முழுவதுமாக முடியவில்லை. தற்போது இருக்கும் சூழ்நிலையில், தடுப்பூசி மட்டுமே கொரோனாவை வெல்ல ஒரே ஆயுதம் என்பது அனைத்து ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஒருமித்த கருத்து.

தற்போது சில தடுப்பூசிகள் புழக்கத்தில் இருந்தாலும்கூட, புதிய தடுப்பூசிகள் குறித்த ஆய்வுப் பணிகளும் ஒரே புறம் நடைபெற்றுக் கொண்டே தான் வருகிறது.

